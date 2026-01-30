​8121 КПК Общ м
Дробление бизнеса

Чтобы сэкономить на налогах, предприниматели переходят на псевдофраншизы

Под прикрытием франшизы компании занимались дроблением, чтобы сохранить налоговые льготы, не платить НДС и остаться на спецрежимах налогообложения.

В УФНС Алтайского края изучают 17 случаев, когда компании начали применять один незаконный способ оптимизации налогов. Они «разрезали» единый бизнес под прикрытием франшизы.

«Налоговики смотрят не только на договоры, но и на реальную картину бизнеса: общие сотрудники, поставщики, бренд и отсутствие роялти быстро выдают псевдофраншизу», — сказано на сайте ФНС.

На такой шаг предприниматели пошли, чтобы остаться на льготных режимах налогообложения и не платить НДС. С 1 января 2026 года бизнес с выручкой свыше 20 млн рублей должен платить НДС.

Автор

Контур
