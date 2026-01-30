⌛ До 2 февраля 2026 нужно сдать уведомления по декларации налога на имущество

Если у компании есть несколько объектов недвижимости и они состоят на учете в разных налоговых, можно сдать одну декларацию в одну инспекцию.

ФНС до 2 февраля 2026 года продлила с учетом выходных срок сдачи уведомления о выборе ИФНС по объектам недвижимого имущества.

Направить уведомление можно с помощью личного кабинета юрлица, по ТКС, либо на бумажном носителе.

Подать уведомление нужно по форме из приказа ФНС от 19.06.2019 № ММВ-7-21/311@. Если компания по недвижимости состоит на учете в нескольких налоговых, то она может сдать одну декларацию в одну налоговую в пределах субъекта РФ. Об этом сказано на сайте ФНС.

При заполнении уведомления стоит учитывать, что:

важно указывать ИНН и КПП головной организации;

при направлении уведомления необходимо указывать код УФНС, а также код налогового органа региона , в который будет представляться декларация по налогу на имущество организаций;

в графе «Налоговый период» следует указывать 2026 год;

если необходимо, к уведомлению прикладывают заверенную доверенность.

Уведомления по налоговой декларации рассматривают в течение 10 дней. Однако срок могут продлить, но в таком случае налогоплательщика проинформируют.