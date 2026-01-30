💢 Посуточная аренда вырастет на 15-20% из-за расширения Золотого кольца

В Золотом кольце России будет не восемь городов, а 57. Для путешественников может подорожать посуточная аренда в этих локациях.

В январе 2026 года Золотое кольцо России решили расширить сразу на 49 населенных пунктов. В него войдут локации разной величины — от Нижнего Новгорода до села Кидекша Владимирской области.

Вместо восьми городов Золотого кольца их будет 57. Путешественникам предлагают 24 тыс. объектов посуточной аренды. В пятерке лидеров по объему предложения остаются административные центры из изначального перечня – Ярославль, Владимир, Кострома, Иваново. Об этом сказано в исследовании Циан, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Сейчас в восьми городах Золотого кольца средняя стоимость посуточной аренды составляет 4,5 тыс. рублей, а по новым населенным пунктам — 3,3 тыс.

«На фоне растущего интереса ставки по итогам года могут увеличиться на 15-20%, прежде всего в городах с удобной логистикой, где цены пока остаются ниже среднерыночных – в Арзамасе, Городце, Галиче, Мышкине, Гусь-Хрустальном, Шуе», — сказала ведущий аналитик Циана Елена Бобровская.

Самые дешевые города для проживания — Вязники, Большое Болдино, Нерехта, Тутаев, где сутки в среднем обойдутся в 2-2,3 тыс. рублей. Самое дорогое жилье в Суздале и Плесе, где сутки стоят в среднем 7,5-8 тыс. рублей.