📹 ЛДПР предлагает ввести видеофиксацию всех сделок с недвижимостью

Видеозаписи сделок с недвижимостью будет можно использовать в качестве доказательства мошенничества.

2 февраля 2026 года депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который обяжет нотариусов вести видеофиксацию во время удостоверения всех сделок с недвижимостью, а также хранить эти материалы.

Их будет можно использовать в качестве доказательства по уголовным делам, связанным с мошенничеством.

«Бабушка, подписывая документы в кабинете нотариуса, никак не ожидает, что после заключения сделки окажется на улице, не имея возможности оспорить сомнительные документы. Мерзавцы не гнушаются наживаться на тех, кто наивен и верит всему на слово, не имея возможности самолично вникнуть в юридические тонкости», — сказано в телеграм-канале фракции.

Пока что нотариусы не обязаны фиксировать свои действия при работе с клиентами.