📹 ЛДПР предлагает ввести видеофиксацию всех сделок с недвижимостью
2 февраля 2026 года депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который обяжет нотариусов вести видеофиксацию во время удостоверения всех сделок с недвижимостью, а также хранить эти материалы.
Их будет можно использовать в качестве доказательства по уголовным делам, связанным с мошенничеством.
«Бабушка, подписывая документы в кабинете нотариуса, никак не ожидает, что после заключения сделки окажется на улице, не имея возможности оспорить сомнительные документы. Мерзавцы не гнушаются наживаться на тех, кто наивен и верит всему на слово, не имея возможности самолично вникнуть в юридические тонкости», — сказано в телеграм-канале фракции.
Пока что нотариусы не обязаны фиксировать свои действия при работе с клиентами.
Начать дискуссию