Бизнес на АУСН столкнулся с проблемой формирования данных для расчета налога

Чтобы на законных основаниях не платить НДС, предприниматели выбрали перейти на автоУСН с 2026 года. Сейчас они столкнулись в ошибками и неточностями автоматической передачи информации о доходах.

С 2026 года предприниматели с годовым доходом 20-60 млн рублей выбрали применять АУСН, чтобы легально не платить НДС. Однако на новом режиме они столкнулись с проблемой формирования данных для расчета налога.

В декабре 2025 года АУСН применяли 40 тыс. компаний, а к середине января 2026 года их стало уже около 250 тыс.

Если при УСН предприниматель сам считает размер отчислений на основании свой отчетности, то при АУСН показатели определяют налоговики по данным от банков, фискальных операторов и онлайн-касс. Многие жалуются на ошибки в автоматической передаче информации. Об этом пишет Forbes.

Основные причины таких неточностей — неполная готовность банковских систем к интеграции с ФНС. Многие кредитные организации стали уполномоченными банками только в конце 2025 года.

«Банки не успели полноценно протестировать обмен данными, что приводит к искажениям в передаваемой информации», — сказал руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП» Александр Андропов.

Проблема стала особенно заметной в первые рабочие дни после новогодних праздников. У пользователей личных кабинетов АУСН не отображались операции, данные с касс не передавали, а банковские сервисы нестабильно работали. Ошибки массово идут в операциях по возмещению и возвратам денежных средств.

Налоговики учитывают только первоначальную сумму дохода, даже если она была с ошибкой. Например, если клиент вместо 10 тыс. рублей перевел 1 млн, то вся большая сумма будет воспринята как доход бизнеса на АУСН.

Ошибки случаются и при работе с кассами. Если оплата идет по безналу и деньги поступают на счет предпринимателя, то банк должен распознавать эти операции как «неналоговую базу». Эта разметка корректная и исключает задвоение дохода. Однако банки могут некорректно распознать операцию. В таком случае клиенту придется самостоятельно вносить изменения, которые банк передаст ФНС не позднее следующего дня.

Чтобы расчет был правильным, нужно успеть скорректировать разметку до 7 числа следующего месяца. Если же компания обнаружит и исправит ошибку позже, перерасчет сделают одновременно с расчетом налога за период, когда внесли исправление.

Узнайте, как селлеру правильно учитывать НДС и платить налог по АУСН без ошибок в личном кабинете. Приходите на бесплатный вебинар «Маркетплейсы: как работать с АУСН и НДС в 2026 году». Он состоится 10 февраля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Ставки НДС-2026 для ОСНО и УСН. Особенности работы с НДС при работе на маркетплейсах. Внесение счетов-фактур и УПД и их отражение в книге продаж. НДС на ОСНО и на УСН: формирование налогооблагаемой базы. АУСН для селлера:

как формируется налоговая база по АУСН;

как маркетплейсы влияют на расчет: комиссии, логистика, возвраты;

как вносить данные в личный кабинет налогоплательщика АУСН.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на вебинаре 10 февраля в 11:00 мск!