📃 Справку об отсутствии налоговой задолженности срочно не дадут

Справка об исполнении обязанности перед бюджетом предоставляется в течение 10 дней.

Если срочно нужна справка об отсутствии задолженности, можно подать запрос в личном кабинете налогоплательщика или лично в налоговой.

Выдадут ли сразу справку с печатью, если приехать в отделение ИФНС, спросили налоговую службу.

Справка об исполнении обязанности предоставляется в течение 10 дней со дня поступления в налоговый орган соответствующего запроса, ответили представили ФНС.

