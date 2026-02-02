📃 Справку об отсутствии налоговой задолженности срочно не дадут
Если срочно нужна справка об отсутствии задолженности, можно подать запрос в личном кабинете налогоплательщика или лично в налоговой.
Выдадут ли сразу справку с печатью, если приехать в отделение ИФНС, спросили налоговую службу.
Справка об исполнении обязанности предоставляется в течение 10 дней со дня поступления в налоговый орган соответствующего запроса, ответили представили ФНС.
Комментарии3
а в налоговой теперь срочно ничего не проходит!
Декларации - по неделе обрабатывать стали!
Справки про сальду и выписЬку операций.... тоже по несколько дней никак.... Иногда и вовсе запрос останется без ответа.
А если и ответят.... то спустя несколько дней уже получается разногласие.... Одна справка на одну дату (ту на которую запрос был) , вторая - на дату исполнения ! состыкуй их теперь!
Мы на прошлой неделе справку об отсутствии задолженности получили в эл.виде через 2 часа после её запроса в личном кабинете налогоплательщика.