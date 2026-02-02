❔ Как уполномочить банк удерживать НДФЛ и передавать сведения по зарплате на АУСН
Данные вносит налоговый агент. Выдавать банку дополнительные полномочия не нужно.
ИП решил, что Сбербанк будет удерживать налог и передавать сведения по зарплате работников.
Как уполномочить банк и каким документом предоставить сведения на работников — спросил ИП в чате ФНС.
Сведения о выплатах доходов физическим лицам и НДФЛ в данном случае заполняются налогоплательщиком-налоговым агентом и передаются через сервис Сбербанка, ответили налоговики.
Выдавать банку дополнительные полномочия не нужно.
