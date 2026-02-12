Основателя майнинговой компании обвинили в уклонении от налогов

Правоохранители обвиняют предпринимателя в сокрытии денежных средств, из которых должно быть взыскание по налогам.

Собственнику майнинговой компании Bitriver Игорю Рунцу предъявили обвинение в уходе от налогов. Правоохранители считают, что он скрывал денежные средства, из которых должно быть взыскание по налогам.

Информация по делу появилась 2 февраля 2026 года на сайте судов общей юрисдикции города Москвы.

Игорь Рунец обвиняется по ч. 11 ст. 199.2 УК за сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Обвиняемого отправили под домашний арест.

Если обвинение найдет свое подтверждение, предприниматель понесет наказание, а также пострадает его репутация в бизнес-сообществе майнеров.