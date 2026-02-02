В 2026 году будет больше спорторганизаций, за услуги которых доступен социальный вычет

В 2025 году список профильных компаний включал 5 868 наименований, а теперь – не менее 10 тысяч

Кабмин упростил процедуру отбора спортивных организаций, за услуги которых можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ.

Минспорт будет каждый год составлять по профильным кодам ОКВЭД предварительный список фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, детских спортивных секций и других компаний и ИП, которые занимаются спортивной деятельностью.

Этот список проверят в регионах, получат согласия от компаний и сформируют окончательный перечень.

«В Минспорт возвращаются сведения только по тем участникам рынка, которые подтвердили свое соответствие требованиям и выразили согласие на включение», – пояснил министр спорта Михаил Дегтярев.

Россияне, которые занимаются спортом в таких организациях, смогут получить налоговый вычет до 19,5 тыс. рублей.

Минспорт уже подготовил и разослал для верификации в регионы перечень из 53 377 организаций.

По плану ведомства пройти проверку должны не менее 10 тысяч. В 2025 году список профильных организаций включал 5 868 наименований.

С 2026 года изменились сроки формирования списка фитнес-центров для налогового вычета. Список на 2026 год должны сформировать до 1 марта 2026. Про вычет на фитнес в 2026 году читайте тут.