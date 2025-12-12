Размер вычета на фитнес

До 2024 года максимальный размер социального вычета по НДФЛ был 120 тыс. рублей, сейчас – 150 тыс. рублей.

Но имейте в виду, что 150 тыс. – это весь социальный вычет, а не только за фитнес.

В эту сумму входит вычет по расходам на:

обучение (кроме обучения детей);

лечение (кроме дорогостоящего);

фитнес;

пожертвования;

добровольное страхование.

Если в 2025 году вы потратили 100 тыс. руб. на лечение и 100 тыс. на фитнес, то вычет на лечение + фитнес будет 150 тыс. рублей.

Неиспользованный социальный вычет на следующий год не переносится.