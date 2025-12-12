Условия получения социального налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги прописаны в пп. 7 п. 1 статьи 219 НК РФ.
Размер вычета на фитнес
До 2024 года максимальный размер социального вычета по НДФЛ был 120 тыс. рублей, сейчас – 150 тыс. рублей.
Но имейте в виду, что 150 тыс. – это весь социальный вычет, а не только за фитнес.
В эту сумму входит вычет по расходам на:
обучение (кроме обучения детей);
лечение (кроме дорогостоящего);
фитнес;
пожертвования;
добровольное страхование.
Если в 2025 году вы потратили 100 тыс. руб. на лечение и 100 тыс. на фитнес, то вычет на лечение + фитнес будет 150 тыс. рублей.
Неиспользованный социальный вычет на следующий год не переносится.
За кого можно получить вычет за фитнес
Получить вычет можно оформить при оплате физкультурных услуг
за себя;
за своих детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, а также в возрасте до 24 лет (если они студенты-очники);
за своих подопечным в возрасте до 18 лет;
за своих родителей-пенсионеров (с 2026 года).
Отметим, что норма про физкультурный вычет при оплате услуг за своих родителей пенсионного возраста заработает только с 01.01.2026.
Соответственно, если вы оплачивали фитнес своих родителей в 2025 году, вычет по таким расходам не дадут. Получить вычет за фитнес родителей можно только по расходам с 2026 года.
Обратите внимание, что супругов в этом списке нет.
Перечень услуг, которые входят в состав социального вычета на фитнес, утвержден Распоряжением Правительства от 06.09.2021 № 2466-р.
Это 3 вида услуг:
физкультурно-оздоровительные услуги по физподготовке и физразвитию;
физкультурно-оздоровительные услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, включенных в первый раздел Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в календарные планы местных и региональных физкультурных мероприятий;
физкультурно-оздоровительные услуги по разработке программ занятий физкультурой, тренировочных планов.
По каким фитнес-центрам дадут соцвычет на фитнес
Получить социальный вычет по НДФЛ по физкультурным расходам можно только при оплате услуг определенных фитнес-центров.
Перечень таких фитнес-центров ежегодно утверждает Минспортом и размещает его на своем официальном сайте.
Перечни смотрите здесь.
Список формируется на основании данные из регионов, которые предоставляются до 1 декабря.
Но с 2026 года срок для формирования этих списков сдвинули. На 2026 год список фитнес-центров будут формировать до 1 марта 2026 года.
Какие документы нужны для вычета за фитнес
Для оформления вычета на физкультурные услуги нужен только один документ – справка по форме из приказа ФНС от 18.10.2023 № ЕД-7-11/756@.
При этом Минфин утверждает, что справки выдаются за год, в котором были оплачены физкультурно-оздоровительные услуги, после их фактического оказания.
Дело в том, что абонемент в фитнес-центр – это предоплата услуг. Справку для получения социального налогового вычета на такие расходы, по мнению Минфина, сразу давать нельзя. Фитнес-центр должен выдать справку, когда действие абонемента закончится.
Такое мнение выражено во многих письмах Минфина: от 04.04.2025 № 03-04-05/33633, от 30.04.2025 № 03-04-05/43780, от 20.03.2025 № 03-04-07/28167, от 10.04.2025 № 03-04-05/35873, от 15.04.2025 № 03-04-05/37458.
Таким образом, если вы в ноябре 2025 года оплатили услуги фитнеса за период с ноября 2025 по апрель 2026 года, то справка для вычета будет за 2025 год, но выдадут ее (на полную сумму) только в апреле 2026 года.
Как получить вычет за фитнес через налоговую
Оформить вычет на физкультурные услуги через ФНС можно двумя способами:
упрощенным способом;
по 3-НДФЛ.
В любом случае в ИФНС можно оформить вычет только по окончании календарного года, в котором вы понесли расходы.
Упрощенный порядок
При упрощенном способе фитнес-центр по вашему заявлению формирует на вас справку в электронном виде и направляет ее в ФНС. На это у него есть 30 дней. Отметим, что это не обязанность фитнес-центра. Электронные справки он передает, если у него есть такая техническая возможность.
После этого в вашем личном кабинете на сайте ФНС будет сформировано предзаполненное заявление на упрощенный порядок получения вычета.
Нужно его подписать неквалифицированной электронной подписью, которая формируется там же в личном кабинете.
3-НДФЛ
Сформировать 3-НДФЛ можно непосредственно в личном кабинете налогоплательщика.
Туда подтянутся ваши доходы из справки, которую сдал ваш работодатель.
Кроме того, можно заполнить 3-НДФЛ в сторонней программе, а в личный кабинет загрузить ее в виде файла.
Также нужно отправить в ФНС подтверждающие документы – скан справки, которую вам выдал фитнес-клуб. При необходимости надо приложить и другие документы. Например, если работодатель предоставлял вам стандартный вычет на ребенка, то этот вычет тоже нужно отразить в 3-НДФЛ и приложить копию свидетельства о рождении ребенка.
Есть такие бесплатные программы для заполнения 3-НДФЛ:
Социальный вычет за фитнес отражается в строке 171 приложения 5 декларации 3-НДФЛ
Отметим, что за 2025 год будет новая форма декларации 3-НДФЛ. Что изменится, мы разбирали тут.
Как получить вычет за фитнес через работодателя
Получить вычет через работодателя можно, не дожидаясь окончания года.
Алгоритм такой:
1. Фитнес-клуб выдает вам справку (бумажную или направляет ее в личный кабинет).
2. Вы направляете в ФНС заявление на выдачу уведомления (форма по КНД 1112518 – приложение № 1 к приказу ФНС от 29.10.2024 № ЕД-7-11/908@).
3. ФНС в течение 30 дней формирует уведомление (Форма по КНД 1125030 – приложение № 4 к приказу ФНС от 29.10.2024 № ЕД-7-11/908@) на вычет и направляет его работодателю.
4. Работодатель предоставляет вам социальный вычет с начала года (задним числом) и по вашему заявлению возвращает вам ранее удержанный НДФЛ.
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
