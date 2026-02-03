Нилов предлагает переводить сотрудников на удаленку во время эпидемий и очень плохой погоды

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов ждет от работодателей социальной ответственности – чтобы они переводили на удаленку сотрудников в период массовых заболеваний.

«Я могу только поддержать тех работодателей, которые берегут своих сотрудников, когда, например, эпидемия. Они говорят: "Слушай, работай дома, не надо рисковать, не надо выезжать, твоя задача – компьютер, быть на телефоне". Конечно, операцию дома не сделаешь, сталевар не может работать из дома. Но если есть такая возможность, то можно проявить такую социальную ответственность, ответственное отношение к своим сотрудникам, и это сделать», — считает парламентарий.

Многие сотрудники могут выполнять свои обязанности удаленно, и это даже выгодно и работнику, и работодателю.

Те же меры Нилов предлагает использовать при сложных погодных условиях. Но нельзя просто не приехать в офис и объяснить свое отсутствие на рабочем месте «сугробами», предупредил он.

«Одно дело, если действительно завалило так, что невозможно из дома выйти и вызывают МЧС», — пояснил депутат.

И совсем другое – если много снега, но общественный транспорт ходит, и можно доехать до работы.