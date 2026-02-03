Депутаты предлагают сократить срок ответа госорганов до 10 дней

30-дневное ожидание ответа от государственного органа – это проявление неуважения к гражданину и тормоз для развития страны.

Депутаты от фракции ЛДПР готовят законопроект о сокращении максимального срока рассмотрения обращений граждан госорганами и ведомствами с 30 до 10 календарных дней.

Планируется, что для обращений, не требующих дополнительных проверок и запросов, срок будет составлять не более пяти дней, сообщил автор инициативы депутат Дмитрий Свищев.

«В 21 веке, когда технологии позволяют за секунды находить любую информацию и связываться с любой точкой планеты, 30-дневное ожидание ответа от государственного органа – не просто архаика, это проявление неуважения к гражданину и тормоз для развития страны», — считает он.

Сейчас, с цифровизацией и внедрением электронного документооборота и межведомственного взаимодействия по системе одного окна, больше не нужны действующие сроки на подготовку ответа.

Также он предлагает увеличить административную ответственность для должностных лиц и штрафовать ведомства за каждый день просрочки ответа.