📃 Постановление № 26: новые счета-фактуры, книги покупок и продаж, что изменилось. Выпуск № 16 подкаста «Налоговое утро»

Новые формы документов по НДС обязательны к применению с 1 апреля 2026 года. А по каким формам работать сейчас?

В выпуске 2 февраля обсуждаем, что изменилось в формах по расчету НДС, как с этими изменениями работать и что делать, если изменения вступают в силу только 1 апреля.

Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Присоединяйтесь к нам в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, VK-подкасте и на других платформах. Также подкаст можно слушать на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там еще много полезного!

Что обсуждали в последних выпусках:

Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на подкаст. Предлагайте новые темы для выпусков в комментариях.