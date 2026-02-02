📃 Постановление № 26: новые счета-фактуры, книги покупок и продаж, что изменилось. Выпуск № 16 подкаста «Налоговое утро»
В выпуске 2 февраля обсуждаем, что изменилось в формах по расчету НДС, как с этими изменениями работать и что делать, если изменения вступают в силу только 1 апреля.
