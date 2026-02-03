❄️ Роструд рассказал, кого можно отправить чистить снег на крышах
Роструд напомнил работодателям о необходимости усилить меры безопасности при работах по очистке от снега крыш и покрытий.
Работа на высоте требует строгого соблюдения правил безопасности, предупреждает ведомство.
Требования к охране труда при работе на высоте установлены приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н.
Работать на высоте могут только работники, прошедшие:
Обучение и инструктаж по охране труда для работ на высоте, в том числе по использованию (применению) СИЗ.
Стажировку на рабочем месте.
Проверку знаний требований охраны труда.
Отправлять на высотные работы лиц моложе 18 лет запрещено.
В ряде ситуаций нужно соблюдать повышенную осторожность:
высота ≥1,8 м (даже при спуске по крутой лестнице);
работа без ограждений или с низкими барьерами (<1,1 м);
близость к неогражденным краям (до 2 м от зоны падения);
работа над конвейерами, жидкостями, сыпучими материалами.
Что должно быть при проведении работ:
монтажные леса и подъемники;
канатные системы и страховочные привязи;
обязательны средства индивидуальной защиты (СИЗ);
ограждения и сигнальные ленты.
Также следует принять меры по снижению рисков, связанных с возможным падением работника.
Еще до начала выполнения работ на высоте нужно утвердить перечень работ, выполняемых с оформлением наряда-допуска (например, работы с высоким риском падения работника с высоты).
Запрещено работать:
при ветре >15 м/с (на открытых площадках);
плохой видимости из-за погоды;
гололеде или обледенении оборудования;
работе с парусными конструкциями при ветре >10 м/с.
Также запрещено перегружать средства подмащивания и размещать в люльке более двух работников.
Работник может отказаться от выполнения работы, если возникла угроза для его жизни или здоровья из-за нарушения правил охраны труда, напомнил Роструд. Исключение – работа спасателей в условиях проведения работ по ликвидации ЧС.
