❄️ Роструд рассказал, кого можно отправить чистить снег на крышах

Работы на высоте могут проводить только работники, которые прошли обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний.

Роструд напомнил работодателям о необходимости усилить меры безопасности при работах по очистке от снега крыш и покрытий.

Работа на высоте требует строгого соблюдения правил безопасности, предупреждает ведомство.

Требования к охране труда при работе на высоте установлены приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н.

Работать на высоте могут только работники, прошедшие:

Обучение и инструктаж по охране труда для работ на высоте, в том числе по использованию (применению) СИЗ. Стажировку на рабочем месте. Проверку знаний требований охраны труда.

Отправлять на высотные работы лиц моложе 18 лет запрещено.

В ряде ситуаций нужно соблюдать повышенную осторожность:

высота ≥1,8 м (даже при спуске по крутой лестнице);

работа без ограждений или с низкими барьерами (<1,1 м);

близость к неогражденным краям (до 2 м от зоны падения);

работа над конвейерами, жидкостями, сыпучими материалами.

Что должно быть при проведении работ:

монтажные леса и подъемники;

канатные системы и страховочные привязи;

обязательны средства индивидуальной защиты (СИЗ);

ограждения и сигнальные ленты.

Также следует принять меры по снижению рисков, связанных с возможным падением работника.

Еще до начала выполнения работ на высоте нужно утвердить перечень работ, выполняемых с оформлением наряда-допуска (например, работы с высоким риском падения работника с высоты).

Запрещено работать:

при ветре >15 м/с (на открытых площадках);

плохой видимости из-за погоды;

гололеде или обледенении оборудования;

работе с парусными конструкциями при ветре >10 м/с.

Также запрещено перегружать средства подмащивания и размещать в люльке более двух работников.

Работник может отказаться от выполнения работы, если возникла угроза для его жизни или здоровья из-за нарушения правил охраны труда, напомнил Роструд. Исключение – работа спасателей в условиях проведения работ по ликвидации ЧС.