Фора-Банк начал работать с АУСН с 1 февраля 2026 года

Кредитная организация получила статус уполномоченного банка для работы с клиентами на автоУСН.

С 1 февраля 2026 года Фора-Банк стал уполномоченной организаций. Это значит, что клиенты смогут открыть в нем расчетный счет и применять АУСН.

Одно из основных условий применения АУСН — расчетные счета открыты только в уполномоченных банках. Полный список таких организаций есть на сайте ФНС.

АУСН позволяет вести всю деятельность не только через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, но и через кабинет банка. Кредитные организации берут на себя выплату зарплаты сотрудникам, расчет НДФЛ, уплату налогов в составе Единого налогового платежа.

Недавно мы писали, что у бизнеса на АУСН возникли трудности из-за того, что банки некорректно передают информацию о доходе в ФНС.

