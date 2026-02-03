😱 С экс-бухгалтера хотят взыскать долг компании в 731 млн (!) рублей

Суд решил, что бухгалтер в 2014-2016 годах сознательно занижала показатели в отчетности, поэтому сейчас с нее требуют больше 700 млн рублей.

Спустя несколько лет после увольнения на бухгалтера алкогольного производства ООО «Росалко» решили повесить долги обанкротившейся компании. Замоскворецкий районный суд в решении от 29.05.2024 по делу № 02-1502/2024 (см. выше файл) указал, что специалист по учету сознательно вела махинации с отчетами, поэтому она должна уплатить в бюджет больше 731 млн рублей.

С 2014 по 2016 год бухгалтер была внештатным сотрудником на спиртзаводе, где только составляла налоговые декларации и не имела доступа к счетам и подписи руководства. В 2015 году компания попала в уголовное дело: бизнес обвиняли в неуплате налогов и акцизов.

По версии следствия, бухгалтер в тот период по указанию руководства занижала показатели в отчетности. Нестыковки были в том, что по документам компания отгрузила 4 тыс. литров спирта, а фактически — 71 тыс. В результате бизнес недоплатил больше 33 млн рублей акцизов.

ФНС подала гражданский иск против бухгалтера и финансового директора компании на более 700 млн рублей.

В эту сумму вошли: неуплаченные акцизы, налоги, пени и штрафы. В мае 2024 года суд признал требования налоговиков законными и арестовал счета бухгалтера.

У специалиста по учету таких денег нет, она считает, что ее подставил бывший руководитель. Кроме того, в арбитражном процессе по делу № А41-14963/2015 ООО «Росалко» с ФНС суд не устанавливал размер вреда, который причинил бухгалтер, а также ее вину.

«Ознакомившись с делом, считаю, что такой грубой судебной ошибки, как в деле Турусиной Ю.В., судебная практика России давно уже не знала», — считает партнер адвокатской фирмы «Юстина» Дмитрий Шубин.

Дело успело пройти все судебные инстанции и ждет рассмотрения в Верховном суде.