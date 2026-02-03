МСП для льготы по страховым взносам с I квартала 2026 указывают в РСВ новый код тарифа

Право на пониженный тариф взносов в 2026 году есть у малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей.

С 1 января 2026 года пониженный тариф по страховым взносам по ставке 15% с выплат, превышающих 1,5 МРОТ, могут применять субъекты МСП, работающие в сферах, перечень которых установлен распоряжением Правительства от 27 декабря 2025 года № 4125-р.

Например, льгота действует для таких отраслей:

растениеводство, животноводство, охота, рыболовство и рыбоводство;

производство пищевых продуктов, напитков, одежды, радиоэлектроники, лекарств;

обработка древесины, металлургия, производство электрооборудования, транспортных средств, пластмассовых изделий, компьютеров;

ИТ, телекоммуникации;

образование, спорт, культура, научная деятельность.

Для применения льготы юрлицо или ИП должны соответствовать всем условиям:

Вид экономической деятельности должен быть указан в качестве основного в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Доля доходов от основного вида деятельности — не менее 70%.

«Плательщики — субъекты МСП, соответствующие условиям, с I квартала 2026 года используют при формировании расчета по страховым взносам новый код тарифа “32” (ранее “20”)», — напоминает ФНС.

Если условия не соблюдаются, плательщик лишается права на применение единого пониженного тарифа с начала расчетного периода, когда случилось нарушение.

Кроме того, в 2026 году останется льготный тариф для МСП, занятых в сфере обрабатывающего производства: ставка 7,6% с выплат более 1,5 МРОТ в месяц.