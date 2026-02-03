🌿 Заброшенные земли для сельского хозяйства предлагают продавать за 1 рубль

Если владелец сельхозземли ничего не выращивает на ней, власти могут ее изъять и продать на аукционе. Начальной ценой была кадастровая стоимость, но от этого предложили отказаться и установить символическую цену.

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина предложила продавать заброшенные участки сельскохозяйственного назначения не по кадастровой стоимости, а по символической цене — за 1 рубль.

«Есть предложение продавать земли в таком запущенном состоянии не по кадастровой стоимости, а с учетом затрат на проведение культуртехнических работ, и если такие затраты превышают кадастровую стоимость, то участок продается за один рубль», — сказала Оглоблина.

По закону сельхозземлю могут изъять за нецелевое использование, в том числе если на ней ничего не выращивают, а участок зарос кустарниками и деревьями. Сначала земельный контроль выявляет нарушения и выдает предписание их устранить. Если этого не произошло, материалы передают в суд с требованиями об изъятии. Затем на основании решения суда проводят торги, где начальная цена — кадастровая стоимость участка.

Если землю никто не приобрел, ее цену снижают сначала на 20%, а потом еще на 50%. В случае, если и скидки не помогли, участок могут купить местные власти.