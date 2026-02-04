Семейную ипотеку предлагают давать беременным

Замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предлагает дать право на оформление семейной ипотеки с седьмого месяца беременности.

«На мой взгляд, важно разрешить оформление семейной ипотеки с седьмого месяца беременности, чтобы семья уже могла встретить рождение малыша в новой квартире, а также дать возможность разбить первоначальный взнос на несколько платежей для снижения финансовой нагрузки на старте», — сказал депутат.

Эти меры станут логичным и своевременным шагом по улучшению демографической ситуации и жилищных условий россиян.

Сейчас программа «Семейная ипотека» позволяет семьям с детьми получить жилищный кредит по льготной ставке до 6% годовых. Условия – наличие как минимум одного ребенка в возрасте до шести лет либо двух и более несовершеннолетних, или ребенка с инвалидностью.

В декабре 2025 года объем выдачи таких кредитов достиг исторического максимума, составив 104 тыс. договоров, что показывает высокий спрос на программу.

«Однако будущие родители, ожидающие пополнения, под эти условия не подпадают. Предлагаемое изменение законодательства устранит этот пробел и предоставит гарантии», — добавил Панеш.

Вторая инициатива касается смягчения условия о единовременном первоначальном взносе. Сейчас он составляет не менее 20% от стоимости жилья.

Возможность разбить эту сумму на несколько платежей сделает программу доступнее для большего числа молодых семей, которым сложно собрать крупную сумму даже с маткапиталом.

Если программу одобрят, необходимо будет определить порядок официального подтверждения беременности и закрепить механизм поэтапного внесения первоначального взноса, уточнил парламентарий.

