Минфин определил срок выездной оценки для получения лицензии на перевозку спирта

Срок проведения выездной оценки займет не более 13 рабочих дней со дня ее начала.

3 февраля 2026 года на портале проектов нормативных актов появился проект постановления правительства, по которому срок проведения выездной оценки для выдачи лицензии на перевозку спиртосодержащей продукции составит не более 13 рабочих дней. Документ подготовил Минфин.

Срок будет считаться от начала проведения оценки.

Такие правила распространяются на выдачу лицензии на перевозки автотранспортом этилового спирта, нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции.

Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2026 года.