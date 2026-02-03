В App Store появилось новое приложение Т-Банка — оно замаскировалось под сервис для автомоек

Приложение для собственников автомоек скрывает полноценный банковский функционал. Пользователи iOS могут скачать новое приложение Т-Банка, пока его не заблокировали.

Т-Банк загрузил в App Store новое банковское приложение, которое маскируется под виртуального ассистента для владельцев автомоек, но фактически в нем представлен полный функционал банка.

Приложение называется Glossflow. Однако его недостаточно просто установить, нужно еще и активировать. Для этого в чате с техподдержкой банка пользователям предлагают запросить ссылку и перейти по ней.

Это можно сделать через старое мобильное приложение или личный кабинет в версии для браузера.

В банке подтвердили, что Glossflow — приложение Т-Банка. Его рекомендуют установить пользователям iOS как можно быстрее, ведь банковские приложения удаляют из-за санкций.