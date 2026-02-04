💢 Миронов предлагает в разы увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Нынешняя сумма имущественного вычета по НДФЛ в 2 млн рублей не соответствует актуальным ценам на жилье.

Сергей Миронов предлагает повысить лимит налогового вычета при покупке недвижимости с 2 до 7 млн рублей.

Предложение он выдвинул на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Мы считаем, что нужно увеличить лимит налогового вычета с 2 млн хотя бы до 7 млн рублей, потому что сумма 2 млн принималась совершенно при других ценах на жилье и не соответствует нынешнему положению вещей», — заявил Миронов.

Также он предлагает запретить банкам навязывать дополнительные услуги при выдаче ипотеки.

По словам депутата, россияне часто жалуются на сотрудников банков, которые при оформлении ипотеки навязывают оформление страховки или платные консультации.

Читайте в нашем разборе — какой минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ + таблицы для разных ситуаций.