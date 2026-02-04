❓ Платить ли страховые взносы с МРОТ за главу КФХ: ФНС ответила, но ждет позицию Минфина
Налоговики ответили, нужно ли платить страховые взносы с МРОТ на главу КФХ, если за него платятся фиксированные взносы.
«На глав КФХ, созданных без образованию юридического лица, положения абз. 2 ст. 421 НК не распространяются», — пояснили представители ФНС.
Но в отношении глав КФХ-юридических лиц направлен запрос в Минфин. Когда получат ответ, разъяснение будет доведено до территориальных налоговых органов и размещен на сайте ФНС.
