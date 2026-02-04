❔ Можно ли на УСН выписать счет с НДС 5%, если не обязаны платить налог

Нельзя применять разные налоговые ставки в зависимости от того, кто покупатель.

Налоговую службу спросили – может ли организация на УСН, не являющаяся плательщиком НДС, выставить покупателю счет и УПД с НДС, но не по ставке 22%, а с 5%, а затем подать декларацию и уплатить в бюджет НДС 5%.

Упрощенец, обязанный платить НДС, может выбрать общеустановленные ставки НДС (20%, 10%, 0%) или выбрать одну из специальных ставок – 5% или 7%.

Выбрав ставку НДС, нужно указывать ее в счетах-фактурах, первичных учетных документах, универсальных передаточных документах, декларации НДС.

Выбранная ставка НДС должна применяться ко всем операциям, являющимся объектом налогообложения НДС.

Недопустимо применение разных налоговых ставок в зависимости от того, кто покупатель соответствующих товаров, работ, услуг (п. 7 ст. 164 НК).

Если выбрали специальную ставку НДС, то для отдельных операций, которые облагаются по ставке 0%, можно применять нулевую ставку. К таким операциям, в частности, относятся экспорт товаров, международная перевозка, транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевозки.

Уведомлять отдельно налоговую о выборе ставки НДС не нужно. Налоговики узнают о применяемой ставке из декларации по НДС.

Ранее мы приводили позицию Минфина, что на УСН нельзя совмещать ставки НДС 5% и 22%.

Отметим, что ФНС ответила, что добровольно платить НДС 5% при выборе ставки 22% нельзя. Но налоговики так и не ответили на поставленный вопрос — можно ли добровольно платить НДС 5%, если компания не обязана платить НДС вообще.

