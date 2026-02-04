8146 ОК БСН моб
Удержания из зарплаты

Роструд: удержать штраф из зарплаты за опоздание нельзя, но заплатить меньше можно

Работодатель обязан оплачивать работнику отработанное время, но нужно вести учет фактически отработанного времени.

Роструд ответил, можно ли работодателю удержать деньги из зарплаты работника из-за опозданий.

«Нет, производить удержания из зарплаты в таких случаях нельзя. Перечень случаев удержаний, которые может производить работодатель без согласия работника из заработной платы работника, закрытый и расширительному толкованию не подлежит», — пояснило ведомство.

Удержания из зарплаты сотрудника допустимы в таких случаях:

  • возмещение неотработанного аванса, выданного в счет зарплаты;

  • погашение неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи с командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;

  • возврат сумм (в том числе зарплаты), излишне выплаченных по ошибке, а также при невыполнении по вине работника норм труда или простое по вине работника;

  • возврат зарплаты, излишне выплаченной работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом;

  • увольнение работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, — за неотработанные дни отпуска (кроме отдельных оснований увольнения, при которых удержание не производится).

Но работодатель обязан оплачивать сотруднику только то рабочее время, которое он фактически отработал, а также время, когда правомерно отсутствовал, но за ним сохранялось место работы и зарплата (например, отпуска, командировки и т. д.), добавил Роструд.

То есть, если работник из-за опозданий, перекуров, чаепитий и других перерывов не отработал положенное рабочее время – оплачивать это неотработанное время работодатель не обязан.

При этом работодатель должен вести учет фактически отработанного времени.

