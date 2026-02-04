👌 Работодатель может заплатить фиксированный авансовый платеж за работника

Нет ограничений на уплату патента за иностранных работников и последующее уменьшение НДФЛ для работодателя.

ИП-работодатель хочет сам оплатить трудовой патент за иностранных работников и спрашивает налоговую службу – как будет удерживаться НДФЛ и можно ли его вернуть.

«Положения ст. 227.1 НК не содержат ограничений по уплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа за налогоплательщика иным лицом, в том числе работодателем – налоговым агентом», — ответили налоговики.

Об этом писал Минфин в письме от 20.03.2019 № 03-04-07/18414 (доведено письмом ФНС от 11.04.2019 № БС-4-11/6803@).

То есть ограничений нет и на последующее уменьшение НДФЛ по зарплате на стоимость патента, оплаченного работодателем.

При наличии заявления работника, документов, подтверждающих внесение платежа, и уведомления налоговой ИП сможет уменьшать общую сумму НДФЛ по зарплате на сумму внесенных за работника «патентных» платежей.

В ситуации, когда патент оплачивает работодатель, у сотрудника возникает соответствующий доход, добавили представители ФНС.

