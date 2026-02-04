Исследование: больше всего в 2025 году выручка росла у малого бизнеса на маркетплейсах

За 2025 год оборот от маркетплейсов составил 10%, тогда как средние показатели малого и среднего бизнеса — 8%, что ниже инфляции.

В 2025 году обороты малого и среднего бизнеса оказались ниже инфляции — выручка у предпринимателей выросла на 8% по сравнению с 2024 годом.

Лидером по увеличению выручки стали маркетплейсы: оборот этого канала продаж за год составил 10%, а в традиционной рознице показатель — 9%.

«Мы видим, что в декабре покупательская активность (особенно на маркетплейсах) была очень высока, но в среднем по году она снижалась. Небольшие всплески, связанные со снижением ключевой ставки, помогли МСБ не уйти совсем в минус», — сказано в исследовании ERP-системы для малого и среднего бизнеса «МойСклад».

После бурного роста с 2021 года малый бизнес перешел к замедлению темпов роста. В 2024 года обороты увеличились на 18% по сравнению с предыдущим годом, в 2023 году — на 23% по сравнению с 2022.

Авторы исследования считают, что в ближайшее время будет трудно тем предпринимателям, у которых нет запаса прочности и тем, кто не умеет считать и анализировать показатели своего бизнеса.

