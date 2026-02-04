Роспотребнадзор предлагает маркировать вейпы и жидкости для них
Маркировка позволила заблокировал продажу 2 млрд небезопасных товаров, она также поможет навести порядок на рынке вейпов.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России могут ввести систему цифровой маркировки вейпов и жидкостей для них. Это позволит навести порядок на рынке.
«Мы видим, что как только мы начинаем маркировать тот или иной товар, то сразу становится ясно, сколько его было, сколько стало — появляется возможность вести учет», — сказала Попова.
Также она добавила, что маркировка товаров помогла заблокировать продажу 2 млрд небезопасных товаров.
На 60% снизился нелегальный оборот упакованной воды и в 122 раза стало меньше просрочки в магазинах.
