Ветеранам боевых действий могут предоставить бесплатную парковку
4 февраля 2026 года в Госдуму внесли законопроект, по которому ветераны боевых действий и члены их семей смогут бесплатно парковаться в зонах платного парковочного пространства.
Многие жены и родители пользуются автомобилем для решения повседневных задач, которые ранее выполняли ветераны.
«Проектом федерального закона предлагается предоставить право бесплатной парковки ветеранам боевых действий, а также членам их семей и членам семей погибших ветеранов боевых действий право бесплатной парковки», — сказано в пояснительной записке.
Регионы сами будут определять порядок предоставления бесплатной парковки вблизи медицинских учреждений и объектов социального назначения.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по иностранным словам. Что делать, если в словарях РАН и на Normaslov нет слова (= оно иностранное, запрещено)? Товарный знак на каждый «бьюти», «кэжуал», «стрипсы», «айс» не нарегистрируешь.
Нужно ли по 168-ФЗ, 38-ФЗ и 53-ФЗ переделывать страницы на сайтах — лендинги, блоги, посадочные (коммерческие и инфо)? Работали ли с такими запросами? Что-то вроде аудита иностранных слов, юридической проверки рекламы и тд