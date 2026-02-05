Ветеранам боевых действий могут предоставить бесплатную парковку

Жены и родители ветеранов боевых действий также смогут бесплатно оставлять автомобиль на платных парковках около медицинских и социальных организаций.

4 февраля 2026 года в Госдуму внесли законопроект, по которому ветераны боевых действий и члены их семей смогут бесплатно парковаться в зонах платного парковочного пространства.

Многие жены и родители пользуются автомобилем для решения повседневных задач, которые ранее выполняли ветераны.

«Проектом федерального закона предлагается предоставить право бесплатной парковки ветеранам боевых действий, а также членам их семей и членам семей погибших ветеранов боевых действий право бесплатной парковки», — сказано в пояснительной записке.

Регионы сами будут определять порядок предоставления бесплатной парковки вблизи медицинских учреждений и объектов социального назначения.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.