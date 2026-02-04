AmoCRM ищет финансового менеджера (Payments & Finance Operations) — от 130 000 ₽

Вакансия для тех, кто хочет работать в крупной IT-компании, участвовать в росте бизнеса в разных юрисдикциях и брать на себя ответственность за ключевые финансовые процессы.

AmoCRM, разработчик CRM-системы с более чем 15-летней историей, входит в число лидеров российского рынка. Продукт используют тысячи компаний, а команда из более чем 600 сотрудников работает не только в РФ, но и на международных рынках под глобальным брендом.

Откликнуться на вакансию можно здесь:

Компания активно развивается, открывает юрисдикции за рубежом и усиливает финансовый блок.

Финансовому менеджеру предстоит закрывать весь блок оплат, контролировать корректность и своевременность платежей, сопровождать возвраты, работать с платёжными системами, взаимодействовать с подрядчиками и сотрудниками, а также координировать работу другого финансового менеджера.

Требования: опыт от 1,5 лет, внимательность к деталям, самостоятельность, английский B2+; в сопроводительном письме — фраза «секрет в деталях».

Условия: офис в Москве (м. Добрынинская), график 5/2 с гибким началом дня, неформальная атмосфера, компенсация питания в офисе 50 %, перспективы карьерного роста.

