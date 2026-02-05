Как указать сумму матпомощи в РСВ: уточнение от ФНС

Суммы, не облагаемые страховыми взносами, указывают в расчете в целом по плательщику.

Компания хочет выдать материальную помощь в размере 50 тыс. рублей сотруднику, отец которого погиб на СВО.

Надо ли указывать эту сумму в РСВ, спросили в чате ФНС.

Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами, указывают в расчете по страховым взносам в целом по плательщику, ответили налоговики.

