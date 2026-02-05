Как указать сумму матпомощи в РСВ: уточнение от ФНС
Компания хочет выдать материальную помощь в размере 50 тыс. рублей сотруднику, отец которого погиб на СВО.
Надо ли указывать эту сумму в РСВ, спросили в чате ФНС.
Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами, указывают в расчете по страховым взносам в целом по плательщику, ответили налоговики.
