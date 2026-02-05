Облагается ли продажа софта НДС при УСН – зависит от доходов и самого ПО

Передача прав на программное обеспечение не из реестра облагается НДС. А НДС на УСН платят, если превысили лимит по доходу.

ООО на УСН занимается разработкой ПО, но это ПО не состоит в реестре. Облагается ли НДС передача неисключительных прав на программное обеспечение, спросили налоговую службу.

Если ООО на УСН реализует неисключительные права на программное обеспечение, не зарегистрированное в едином реестре российского ПО, то к таким операциям освобождение от НДС, установленное подп. 26 п. 2 ст. 149 НК, не применяется, ответили налоговики.

А платит ли в принципе такая компания НДС – зависит от того, превысили ли ее доходы установленный лимит. С 1 января 2026 года это 20 млн рублей.

Право на освобождение от НДС будет утеряно, если сумма доходов превысила 60 млн руб. в течение 2025 года, или 20 млн – для 2026 года (п. 1, п. 3 ст. 145 НК).

Таким образом, если лимит дохода не превышен, то НДС в принципе нет, хоть какое ПО. Если же лимит превышен, будет НДС, если ПО не из реестра.

