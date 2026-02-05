С 1 марта 2026 будет меньше времени для постановки объекта НВОС на учет

Поменяли правила ведения госреестра объектов, которые оказывают неблагоприятное влияние на окружающую среду.

Кабмин уточнил правила создания и ведения госреестра объектов, которые оказывают неблагоприятное влияние на окружающую среду.

Соответствующее постановлением Правительства от 23.01.2026 № 24 приняли для реализации положений закона от 31.07.2025 № 304-ФЗ, который внес изменения в закон об охране окружающей среды.



По новым правилам будет меньше времени для постановки объектов НВОС на госучет.

Также уточнили включенные в госреестр данные об объекте, правила снятия его с госучета, учетные данные выписки из госреестра.

Будет внедряться реестровая модель, предполагающая замену свидетельства о постановке/снятии с госучета.

Постановление вступит в силу 1 марта 2026 года одновременно с законом № 304-ФЗ.