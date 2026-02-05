🙏 Самозанятые просят сделать режим НПД постоянным и оставить ставки 4% и 6%

В России следует сделать постоянным режим НПД и действующие налоговые ставки. Об этом заявил глава «Объединения самозанятых России» Иван Литвинов.

«Необходимо закрепить для самозанятых НПД как постоянный режим и не допустить повышения налоговой ставки», — считает Литвинов.

По его словам, эксперимент показал себя крайне успешным: с 2019 года число зарегистрированных самозанятых выросло до 15 млн. За 2025 год общие доходы самозанятых составили более 3 трлн рублей, а налоговые поступления выросли до 136 млрд рублей.

Самозанятость успешно встроилась в легальную экономику: в сферу услуг, торговли, строительства, образования, IT и креативных индустрий, уверен Литвинов. Но потенциал этого режима еще не полностью реализован.

«Например, остается неурегулированным крупный сегмент частных перевозок на личных автомобилях. Это не такси. Его правовое оформление на базе законодательства о платформенной экономике может легализовать до пяти миллионов водителей и значительно расширить налоговую базу», — пояснил общественник.

Институт самозанятости решил проблему налоговой системы. Раньше она не различала физлиц, которые работают сами на себя, и ИП с наемными работниками и многомиллионными оборотами. Теперь она стала более гибкой и справедливой, пояснил глава объединения.

Спецрежим для самозанятых – налог на профессиональный доход (НПД) – запущен в 2019 году и действует до 31 декабря 2028. Самозанятые с доходом в пределах 2,4 млн рублей в год платят налог по ставке 4% или 6% без представления какой-либо отчетности.