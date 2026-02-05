💰 Стало известно, на сколько выросли зарплаты за четыре года: данные ЦБ и Росстата

Заработные платы россиян увеличились почти на четверть.

По итогам 2025 года реальные зарплаты россиян выросли на четверть по сравнению с 2021 годом.

Это следует из макроэкономического анализа Центробанка по оценкам опрошенных им аналитиков.

Так, в 2025 году россияне стали зарабатывать на 24,3% больше, чем четыре года назад.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составляла 99 707 рублей.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что по предварительной оценке реальные зарплаты в 2025 году выросли в среднем на 4,5%, а номинальная зарплата увеличилась на 13,6%.

