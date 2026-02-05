8146 ОК БСН моб
🔴 Вебинар: 6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок и успешно пройти проверку →
Маркетплейсы

На Wildberries добавили рекламный инструмент

Продавцам на ВБ теперь доступны видеобаннеры.

Маркетплейс Wildberries запустил видеобаннеры для продавцов.

Разместить рекламу нового формата можно через кабинет WB Media для самостоятельного управления рекламой.

«Видеоролики длительностью до 15 секунд в формате 16:9 размещаются на главном слайдере — ключевом рекламном блоке на главной странице Wildberries», — поясняет пресс-служба.

Этот блок видит основная часть пользователей и в мобильном приложении, и в веб-версии.

Рекламодателям предоставят детальную статистику по кампании, включая данные о расходах, просмотрах, кликах, охвате, CTR и метрики досматриваемости видео (25%, 50%, 75%, 100%).

Видеоролики автоматически адаптируются под разные устройства, проходят обязательную регистрацию в ОРД и поддерживают все таргетированные настройки: от геолокации до поведенческих сегментов аудитории, добавили представители площадки.

Подробнее о том, как вести учет на маркетплейсах, расскажем на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейсов 2025-2026: учет, налоги, 1С». Вы узнаете, как работать в онлайн-кабинете, оформлять продажи и формировать счет-фактуру по правилам налоговой реформы-2026.

Цена курса со скидкой 66%: 7 500 ₽ вместо 21 900 ₽. Остался 1 онлайн-курс по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка Премиум