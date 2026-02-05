На Wildberries добавили рекламный инструмент

Продавцам на ВБ теперь доступны видеобаннеры.

Маркетплейс Wildberries запустил видеобаннеры для продавцов.

Разместить рекламу нового формата можно через кабинет WB Media для самостоятельного управления рекламой.

«Видеоролики длительностью до 15 секунд в формате 16:9 размещаются на главном слайдере — ключевом рекламном блоке на главной странице Wildberries», — поясняет пресс-служба.

Этот блок видит основная часть пользователей и в мобильном приложении, и в веб-версии.

Рекламодателям предоставят детальную статистику по кампании, включая данные о расходах, просмотрах, кликах, охвате, CTR и метрики досматриваемости видео (25%, 50%, 75%, 100%).

Видеоролики автоматически адаптируются под разные устройства, проходят обязательную регистрацию в ОРД и поддерживают все таргетированные настройки: от геолокации до поведенческих сегментов аудитории, добавили представители площадки.

