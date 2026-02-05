👥 Стало известно, сколько россиян согласны на серую зарплату

Каждый третий россиянин не против работы с серой зарплатой.

Такие данные получил сервис SuperJob.

«42% экономически активных россиян не согласны на работу с серой зарплатой или неофициальным устройством. Один из трех готов согласиться на подобные схемы найма. Каждый четвертый затруднился с ответом», — написали исследователи.

При этом мужчины в большей степени готовы к неофициальной занятости, чем женщины: 40% против 27%.

Больше всего согласных на зарплату в конверте среди людей старше 45 лет: 36%.

Люди с высшим образованием чаще отказываются от неофициальной занятости – 44%.

В исследовании участвовали 1,8 тыс. россиян.