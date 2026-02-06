Жалобы по административным правонарушениям будут рассматривать высшие суды регионов

Чтобы равномерно распределить нагрузку на суды, вступившие в силу постановления об административных правонарушениях будут обжаловать не кассационных, а в верховных судах.

5 февраля 2026 года Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, по которому вступившие в законную силу постановления по делам об административных правонарушениях обжалуются не в кассационный суд общей юрисдикции, а в высшие суды регионов — верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов.

Это будет распространяться на решения, вынесенные мировыми судьями, и решения судей районных судов по жалобам и протестам.

«Внесение предлагаемых законопроектом изменений позволит повысить уровень доступности правосудия для граждан и организаций», — сказано в пояснительной записке.

В 2024 году кассационные суды общей юрисдикции рассмотрели жалобы и протесты на 21 417 постановлений мировых судей по делам об административных правонарушениях. Общая среднемесячная нагрузка судьи такого суда в 2024 году составила 6,3 дела об административных правонарушениях.

В законопроекте есть переходные положения, по которым ранее поданные жалобы в кассационные суды общей юрисдикции будут рассматривать по правилам, действовавшим на день их подачи.

Ожидается, что изменения также более равномерно распределят нагрузку на судебную систему.

Если законопроект примут, он вступит в силу с момента официального опубликования.