Зимой 2025-2026 россияне стали больше искать подработку

Откликов на предложения частичной занятости стало больше на 10%.

В декабре-январе 2025-2026 число откликов на предложения частичной занятости выросло на 10% по отношению к прошлому году.

Такие данные приводит сервис Авито Подработка.

Сильнее всего вырос интерес к подработке в Ярославской области – на 34%. На втором месте Марий Эл (+32%), затем Астраханская область (рост на 27%).

Динамика числа отзывов больше всего выросла в таких сферах:

гостиничный бизнес и туризм (+81%);

телекоммуникация и связь (+39%);

складская логистика (+37%).

«Мы видим, что увеличивается число тех, кто рассматривает подработку как формат, который удобно совмещать с основной деятельностью или другими делами и получать доход. Интерес к нему увеличивается по всей стране: среди федеральных округов в топ-3 по динамике откликов вошли УФО (+17%), ПФО (+16%), ЮФО (+15%)», — рассказал директор сервиса Авито Подработка Сергей Яськин.

Для бизнеса подработка остается полезным инструментом для привлечения исполнителей на неполный график и закрытия задач в периоды повышенной нагрузки.

Представитель площадки Наталья Юматова рекомендует при поиске дополнительной работы использовать надежные job-платформы и общаться с заказчиком только внутри защищенного чата.

Если заказчик просит перейти в сторонний мессенджер или торопит с решением, требует прислать документы без предварительного обсуждения деталей, то стоит насторожиться.