У Т-Банка сбой: пользователи не могут получить доступ к онлайн-банку

Больше 13,5 тысяч жалоб за 1 час поступило на работу сервисов Т-Банка. Клиенты не могут войти в приложение и получить доступ к личному кабинету.

5 февраля 2026 года с 12:15 мск пользователи начали жаловаться на сбой в работе Т-Банка.

Перестал работать онлайн-банк, а в приложении появляется сообщение: «Что-то пошло не так».

По данным детектора сбоев, за час появилось 13,5 тыс. жалоб, из них 57% на работу мобильного приложения, 14% — на отсутствие доступа к личному кабинету, 14% — на сбой сервиса, 10% — на сбой сайта, а 2% — общий сбой.

Статистика по сбою у Т-Банка 5 февраля 2026 года. Источник.

Чаще всего жалобы поступали от клиентов банка из Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы, Московской и Самарской областей.