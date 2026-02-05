У Т-Банка сбой: пользователи не могут получить доступ к онлайн-банку
5 февраля 2026 года с 12:15 мск пользователи начали жаловаться на сбой в работе Т-Банка.
Перестал работать онлайн-банк, а в приложении появляется сообщение: «Что-то пошло не так».
По данным детектора сбоев, за час появилось 13,5 тыс. жалоб, из них 57% на работу мобильного приложения, 14% — на отсутствие доступа к личному кабинету, 14% — на сбой сервиса, 10% — на сбой сайта, а 2% — общий сбой.
Чаще всего жалобы поступали от клиентов банка из Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы, Московской и Самарской областей.
