Всплеск инфляции произойдет в октябре 2026 года: экономический прогноз эксперта

Инфляция в 2026 году будет около 5%, но резкий ее скачок придется на октябрь, когда вырастут тарифы, в том числе и на ЖКХ.

По данным Росстата, в 2025 году инфляция составила 5,59% год к году, что ниже показателя 2024 года — 9,52%.

С 1 по 12 января 2026 года потребительские цены успели вырасти на 1,26%. Для сравнения, за весь январь 2025 года рост составлял 1,23%. Увеличение динамики связывают с переносом спроса на праздничные дни, с индексацией тарифов и услуг, с повышением ставки НДС до 22%.

В базовом сценарии экономического развития инфляция будет около 5%, она замедлится к концу 2026 года, но баланс рисков будет все еще смещен в проинфляционную сторону.

«Замедление инфляции до 5% г/г по итогам 2026 года выглядит реалистичным. В этом случае итоговый рост цен вновь сложится заметно слабее, чем фирмы закладывают в свои бизнес-планы: опросы ЦБ показывают, что в 2026 компании в рамках бюджетирования в среднем ориентируются на инфляцию в 9,3%. Ранее в 2025 рост цен в бизнес-планах ожидался на 10,6% против фактически получившихся 5,6%», — рассказал «Клерку» главный аналитик Банка «Санкт‑Петербург», Виктор Григорьев.

Также он добавил, что всплеск инфляции произойдет в октябре 2026 года, когда проиндексируют тарифы, в том числе по ЖКХ на 9,9%.

