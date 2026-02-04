Вопрос, какой будет инфляция в 2026 году, нельзя свести только к сухим прогнозам регуляторов. В материале мы собрали комментарии эксперта, которые объясняют, какие факторы способны ускорить или, наоборот, притормозить рост цен, и почему реальная инфляция нередко оказывается ниже того уровня, который компании закладывают в свои планы.
Уровень инфляции в 2025 году по официальным данным
По оценке Росстата, инфляция в России по итогам 2025 года составила 5,59% год к году. Это ниже показателя 2024 года (9,52%) и соответствует замедлению роста цен к концу года.
Для понимания динамики важно смотреть не только на 2025‑й, но и на предыдущие годы.
Основные показатели по годовой инфляции за последние годы можно представить в виде таблицы.
Год
Инфляция ИПЦ, %
2019
3.05
2020
4.91
2021
8.39
2022
11.92
2023
7.42
2024
9.52
Структура инфляции показывает, какие компоненты корзины ИПЦ формировали основной вклад в рост цен:
Продовольственные товары: +5,24% за год (плодоовощная продукция подешевела на 8,80%).
Непродовольственные товары: +2,99% (бензин +10,78%, лекарства +9,88%).
Услуги: +9,30%.
Инфляция в январе 2026 года
Начало 2026 года выдалось инфляционно напряженным. За период с 1 по 12 января потребительские цены выросли на 1,26%.
Для сравнения, за весь январь 2025 года рост составлял 1,23%, а в отдельные недели конца 2025‑го инфляция не превышала 0,2–0,4% в месяц. Такой всплеск в начале года объясняют:
переносом спроса на праздники;
индексацией части тарифов и услуг с начала года;
повышением базовой ставки НДС с 20 до 22%, что заложило дополнительный разовый шок в цены.
По предварительным оценкам, за период с 1 по 12 января 2026 года потребительские цены выросли на 1,26%, что уже превышает прирост за весь январь 2025 года (1,23%)
Коэффициент инфляции на 2026 год
Под коэффициентом инфляции обычно понимают индекс роста цен за период, который используют для пересчета стоимости контрактов, аренд, госплатежей и расчета реальной доходности.
Формально:
коэффициент инфляции за год = 1 + (годовая инфляция / 100);
при целевой инфляции 4% коэффициент равен 1,04; при инфляции 5% — 1,05.
Поскольку фактическая инфляция 2026 года пока неизвестна, в договорах и финансовых моделях ориентируются на прогнозы и затем корректируют расчеты по данным Росстата. С учетом текущих ожиданий (инфляция 4–5% к концу 2026 года) компании и частные инвесторы закладывают коэффициент инфляции на уровне примерно 1,04–1,05.
Какой будет инфляция в 2026 году: прогнозы эксперта
Специально для читателей «Клерка» ситуацию с инфляцией в 2026 году комментирует главный аналитик Банка «Санкт‑Петербург» Виктор Григорьев.
В 2026 году динамика инфляции «год к году» будет кране неравномерной из-за разовых факторов. В январе мы уже увидели резкое ускорение роста цен из-за повышения НДС и на фоне ряда других регуляторных изменений (индексация услуг по проезду на пассажирском транспорте, повышение акциз и минимальных цен на ряд товаров и пр.). В дальнейшем всплеск инфляции должен произойти и в октябре, когда будут проиндексированы тарифы (в том числе по ЖКХ на 9,9%). При этом в 2025 году индексация, как обычно, проходила в июле, что теперь из-за «эффекта базы» приведет к снижению темпов роста цен в годовом выражении в середине 2026 года.
В целом за исключением разовых проинфляционных факторов у устойчивой инфляции есть потенциал к замедлению. К этому располагают в том числе и монетарные вводные – денежный агрегат М2 за 2025 вырос лишь на 10,6%. Такая траектория, по сути, совпадает с «эталонными» 2017-2019 годами, когда инфляция в РФ устойчиво была вблизи целевых уровней Банка России. Стоит также отметить, что резкий скачок цен в январе может, сам по себе, послужить «авансом», чтобы цены в оставшиеся месяцы года росли гораздо слабее. Так было и в прошлый этап повышения НДС в 2019 году: тогда уже в феврале инфляция с поправкой на сезонность вернулась к «цели» ЦБ, а в остаток года средние приросты цен были почти в два раза ниже «таргета». Сейчас к замедлению инфляции также может располагать и коррекция в ценах на плодоовощи, которые аномально выросли в январе.
В целом замедление инфляции до 5% г/г по итогам 2026 года выглядит реалистичным. В этом случае итоговый рост цен вновь сложится заметно слабее, чем фирмы закладывают в свои бизнес-планы: опросы ЦБ показывают, что в 2026 компании в рамках бюджетирования в среднем ориентируются на инфляцию в 9,3%. Ранее в 2025 рост цен в бизнес-планах ожидался на 10,6% против фактически получившихся 5,6%.
— Виктор Григорьев, главный аналитик Банка «Санкт-Петербург».
Влияние ключевых факторов на инфляцию в 2026 году
На траекторию инфляции в 2026 году будут давить сразу несколько ключевых факторов — от высокой ключевой ставки и перегретого рынка труда до бюджетных расходов, курса рубля и новой волны индексации тарифов.
Денежно‑кредитная политика
Высокая ключевая ставка в диапазоне 13–14% в 2026 году останется основным инструментом сдерживания инфляции, но одновременно будет ограничивать инвестиционный спрос:
Банк России держит ставку на повышенном уровне и ориентирует рынок на диапазон 13–14% в 2026 году.
Высокая ставка удорожает кредиты, охлаждает потребительский и инвестиционный спрос, поддерживает более крепкий рубль относительно сценария без ужесточения, что сдерживает рост цен.
Одновременно дорогой кредит замедляет экономический рост и давит на инвестиции, что в долгосрочной перспективе может ограничивать предложение и создавать новые проинфляционные риски.
Эксперты ожидают, что ЦБ не будет спешить с резким снижением ставки: регулятору нужно устойчивое замедление инфляции и инфляционных ожиданий, чтобы не повторить «шоковый» цикл повышений.
Динамика рынка труда
Перегретый рынок труда и низкая безработица поддерживают зарплатно‑издержечное давление на цены:
компании конкурируют за сотрудников, повышают оклады и бонусы;
рост зарплат в ряде отраслей опережает рост производительности труда;
издержки бизнеса переносятся в цены на товары и услуги.
Если дефицит кадров сохранится, а миграционные и демографические факторы не смягчат ситуацию, зарплатно‑издержечная инфляция может оставаться заметной и в 2026 году.
Расходы бюджета
Высокие госрасходы и индексация социальных выплат формируют дополнительный спрос, который может нивелировать антиинфляционный эффект высокой ставки:
Высокий уровень госрасходов (инфраструктура, оборона, социальные программы) поддерживает совокупный спрос в экономике.
Если расходы опережают рост доходов, формируется дефицит, который приходится финансировать через внутренние заимствования и использование резервов.
Масштабная индексация зарплат бюджетников, пенсий и пособий добавляет потребительский спрос и стимулирует розничные продажи.
Экономисты отмечают, что относительно дисциплинированная бюджетная политика в 2025 году была одним из факторов замедления инфляции, но в 2026‑м сохраняются риски ее смягчения на фоне политических и социальных приоритетов.
Внешние условия и курс рубля
Важную роль играют внешние факторы:
цены на нефть и газ, условия экспорта и импорта;
санкционные ограничения, логистика и переориентация внешней торговли;
курс рубля, зависящий от торгового баланса, потоков капитала и политики ЦБ.
Ослабление рубля напрямую ускоряет инфляцию через импортные товары и компоненты, а укрепление, напротив, сдерживает рост цен, но может давить на доходы экспортеров и бюджет.
Главное про инфляцию в 2026 году
Инфляция в 2025 году составила 5,59%, заметно ниже, чем годом ранее, и ниже ожиданий большинства прогнозистов.
Старт 2026 года оказался «горячим»: за 12 дней января цены выросли на 1,26%, что чуть больше, чем за весь январь 2025 года.
Банк России ожидает, что в среднем за 2026 год инфляция будет 5,3–6,3%, а к концу года снизится до 4–5%; Минэкономразвития рассчитывает на 4% уже в 2026‑м.
Ключевые драйверы инфляции — жесткая денежно‑кредитная политика, перегретый рынок труда, масштабные бюджетные расходы, динамика рубля и индексация регулируемых тарифов.
Базовый сценарий — инфляция около 5% с замедлением к концу 2026 года, при этом баланс рисков по‑прежнему смещен в проинфляционную сторону.
Начать дискуссию