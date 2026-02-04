Специально для читателей «Клерка» ситуацию с инфляцией в 2026 году комментирует главный аналитик Банка «Санкт‑Петербург» Виктор Григорьев.

В 2026 году динамика инфляции «год к году» будет кране неравномерной из-за разовых факторов. В январе мы уже увидели резкое ускорение роста цен из-за повышения НДС и на фоне ряда других регуляторных изменений (индексация услуг по проезду на пассажирском транспорте, повышение акциз и минимальных цен на ряд товаров и пр.). В дальнейшем всплеск инфляции должен произойти и в октябре, когда будут проиндексированы тарифы (в том числе по ЖКХ на 9,9%). При этом в 2025 году индексация, как обычно, проходила в июле, что теперь из-за «эффекта базы» приведет к снижению темпов роста цен в годовом выражении в середине 2026 года.

В целом за исключением разовых проинфляционных факторов у устойчивой инфляции есть потенциал к замедлению. К этому располагают в том числе и монетарные вводные – денежный агрегат М2 за 2025 вырос лишь на 10,6%. Такая траектория, по сути, совпадает с «эталонными» 2017-2019 годами, когда инфляция в РФ устойчиво была вблизи целевых уровней Банка России. Стоит также отметить, что резкий скачок цен в январе может, сам по себе, послужить «авансом», чтобы цены в оставшиеся месяцы года росли гораздо слабее. Так было и в прошлый этап повышения НДС в 2019 году: тогда уже в феврале инфляция с поправкой на сезонность вернулась к «цели» ЦБ, а в остаток года средние приросты цен были почти в два раза ниже «таргета». Сейчас к замедлению инфляции также может располагать и коррекция в ценах на плодоовощи, которые аномально выросли в январе.

В целом замедление инфляции до 5% г/г по итогам 2026 года выглядит реалистичным. В этом случае итоговый рост цен вновь сложится заметно слабее, чем фирмы закладывают в свои бизнес-планы: опросы ЦБ показывают, что в 2026 компании в рамках бюджетирования в среднем ориентируются на инфляцию в 9,3%. Ранее в 2025 рост цен в бизнес-планах ожидался на 10,6% против фактически получившихся 5,6%.

— Виктор Григорьев, главный аналитик Банка «Санкт-Петербург».