Мосбиржа научит инвесторов анализировать рынок с помощью нейросетей

Для частных инвесторов создали гид по инвестированию с помощью искусственного интеллекта.

Школа Мосбиржи запустила бесплатный видеокурс «Искусственный интеллект на финансовом рынке». Это первый гид для частных инвесторов, которые планируют строить стратегию вложений с помощью нейросетей.

«Школа Московской биржи создала этот курс для максимально широкой аудитории — здесь каждый найдет свой профит. Если вы новичок, курс поможем вам заложить фундамент — вы не просто узнаете теорию, а с помощью ИИ четко сформулируете свои финансовые цели», — сказала руководитель Школы Московской биржи Дарья Калинина.

Обучение будет интересно тем, кто хочет внедрить искусственный интеллект в финансы, выстроить инвестиционную стратегии на основе аналитики ИИ, а не советов из социальных сетей, спокойно принимать решения.

