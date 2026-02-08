😎 «Калькулятор НДФЛ» от ФНС считает приблизительно, признались налоговики
На сайте ФНС есть сервис «Калькулятор НДФЛ», с помощью которого можно самостоятельно рассчитать сумму налога на доходы физических лиц к уплате на основе введенных данных, учитывая действующие в 2025 и 2026 году налоговые ставки.
Этот онлайн-инструмент позволяет рассчитать налог:
от предпринимательской деятельности;
при получении доходов от продажи или получения в дар недвижимости, транспортных средств;
сдачи имущества в аренду;
получении процентов по вкладам, дивидендов, доходов от операций с ценными бумагами.
Сервис автоматически подбирает нужную налоговую ставку в зависимости от указанной налоговой базы.
С 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ из пяти ставок:
до 2,4 млн руб. в год – 13%;
от 2,4 до 5 млн – 15%;
от 5 до 20 млн – 18%;
от 20 до 50 млн – 20%;
свыше 50 млн руб. – 22%.
Повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а только к сумме превышения над пороговым уровнем.
Для расчета суммы налога к уплате нужно выбрать год получения дохода, подтвердить статус налогового резидента, указать вид дохода (если их несколько, то каждый) и его общую сумму.
УФНС отмечает, что рассчитанная сумма НДФЛ является приблизительной и носит справочный характер, так как не учитывает налоговые вычеты и прочие виды доходов, к которым применяются иные ставки.
