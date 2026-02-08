😎 «Калькулятор НДФЛ» от ФНС считает приблизительно, признались налоговики

Рассчитанная сумма НДФЛ в сервисе налоговой службы является примерной, так не может учесть вычеты и другие виды доходов.

На сайте ФНС есть сервис «Калькулятор НДФЛ», с помощью которого можно самостоятельно рассчитать сумму налога на доходы физических лиц к уплате на основе введенных данных, учитывая действующие в 2025 и 2026 году налоговые ставки.

Этот онлайн-инструмент позволяет рассчитать налог:

от предпринимательской деятельности;

при получении доходов от продажи или получения в дар недвижимости, транспортных средств;

сдачи имущества в аренду;

получении процентов по вкладам, дивидендов, доходов от операций с ценными бумагами.

Сервис автоматически подбирает нужную налоговую ставку в зависимости от указанной налоговой базы.

С 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ из пяти ставок: до 2,4 млн руб. в год – 13%;

от 2,4 до 5 млн – 15%;

от 5 до 20 млн – 18%;

от 20 до 50 млн – 20%;

свыше 50 млн руб. – 22%.

Повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а только к сумме превышения над пороговым уровнем.

Для расчета суммы налога к уплате нужно выбрать год получения дохода, подтвердить статус налогового резидента, указать вид дохода (если их несколько, то каждый) и его общую сумму.

УФНС отмечает, что рассчитанная сумма НДФЛ является приблизительной и носит справочный характер, так как не учитывает налоговые вычеты и прочие виды доходов, к которым применяются иные ставки.