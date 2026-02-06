Для инвестпроектов в СЭЗ в новых регионах могут смягчить условия

Минимальный объем инвестиций первого года предлагают уменьшить с 30% до 10%.

Сенаторы предлагают смягчить условия для участников СЭЗ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 5 февраля 2026 года.

Минимальный объем инвестиций в первый год реализации инвестпроекта предлагается сократить с 30% до 10%.

Предложение подготовлено в связи с ограниченными ресурсами предприятий в новых регионах, отметили авторы инициативы.

«В первые годы реализации инвестиционных проектов инвестиционных ресурсов участников свободной экономической зоны зачастую недостаточно для осуществления необходимого объема капитальных вложений в объекты основных средств. В этой связи представляется, что предоставление участникам свободной экономической зоны возможности перенести инвестиционную нагрузку на более поздний срок в пределах трехлетнего периода будет способствовать исключению случаев занижения объема капитальных вложений, заявленных в рамках договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне», — говорится в пояснительной записке.

Также предусмотрена возможность сохранения статуса участника СЭЗ при реорганизации компании в форме преобразования.

Фонду развития территорий предлагается дать полномочия по предоставлению земельных участков участникам СЭЗ в аренду, субаренду без проведения торгов в порядке и на условиях, которые установлены Правительством РФ.

Если закон примут, он вступит в силу через три месяца после опубликования, но действие некоторых положений распространится на сделки, заключенные до его вступления в силу.