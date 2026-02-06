В отпускных нужно учитывать все виды выплат

Депутат рассказала, как рассчитывать отпускные по измененным в 2025 году правилам.

Правила расчета отпускных работникам изменились: теперь нужно учитывать все денежные поощрения.

Об этом напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка работника за последние 12 календарных месяцев.

«С осени прошлого года работодатели не могут воспользоваться лазейкой в законодательстве: сначала назвать в приказе денежную выплату сотруднику поощрением, а не премией, а затем выплатить за отпуск меньшую сумму, не учитывая начисленную стимулирующую выплату в расчете среднего заработка», — рассказала Стенякина.

С 1 сентября 2025 года действует новый порядок расчета средней зарплаты работника (введен постановлением Правительства от 24.04.2025 № 540).

«Следует учитывать все виды выплат, предусмотренных системой оплаты труда, в том числе денежные поощрения, которые не упоминались в прошлом документе», — пояснила депутат.

Указанным положением с 1 сентября 2025 года изменен порядок, действовавший с 2007 года.

По новым нормам, отпускные выплаты рассчитывают на основе средних совокупных доходов, включая оклад, надбавки и премии за 12 предыдущих месяцев.

