В какую недвижимость самые перспективные инвестиции в 2026 году: мнение эксперта

На инвестициях в недвижимость можно заработать только при четком понимании будущего развития территории.

В 2026 году недвижимость останется привлекательным инструментом для инвестиций, особенно если ее рассматривать как долгосрочный актив. Однако выход на этот рынок требует значительных вложений, поэтому он менее массовый по сравнению с фондовым рынком.

Из-за инфляции, постепенного снижения ставок и изменения в ипотечных программах продолжают расти цены на жилье. Об этом «Клерку» рассказал инвестор Алексей Максимченков.

«Чем доступнее становится ипотека, тем больше покупателей выходит на рынок, а значит, продавцы могут повышать цены. Дополнительным фактором роста станет увеличение издержек застройщиков, которые будут закладываться в стоимость объектов», — объяснил эксперт.

Для вложений наиболее перспективна коммерческая недвижимость, особенно складская. Сейчас есть дефицит складов — как небольших, так и крупных. Этот сегмент, по мнению Максимченкова, будет расти быстрее офисной недвижимости.

Наиболее понятные рынки — в Москве и Санкт-Петербурге, где высокая ликвидность и предсказуемый спрос. Но и в регионах можно найти точки роста, если понимать, что будет развиваться в конкретной локации. Например, это могут быть новые производства, медицинские центры, образовательные учреждения или инфраструктурные проекты. Инвестировать в региональную недвижимость имеет смысл только при четком понимании будущего развития территории.