Жители крупных городов рассказали о желаемой зарплате. На МРОТ 2026 не согласны нигде

В Москве согласны как минимум на 63 тыс. рублей, а в Кирове – на 48 тысяч.

Сервис SuperJob провел опрос о желаемом уровне минимального размера оплаты труда в крупных городах России.

МРОТ с 1 января 2026 года составляет 27 093 руб., но в некоторых субъектах РФ он выше:

в Москве – 39 730 рублей;

Санкт-Петербурге — 31 250.

Но жители этих городов считают такие зарплаты недостаточными.

Так, москвичи считают справедливым МРОТ в размере 63 100 рублей. В Санкт-Петербурге назвали сумму в 59 200 рублей. На третьем месте — Хабаровск, 58 300. Также в первую пятерку вошли Казань и Владивосток (55 800 и 55 500 рублей соответственно).

Также сравнительно высоким видят МРОТ в Махачкале (54 900 рублей) и Тюмени (54 700). В Краснодаре и Красноярске ожидаемый размер МРОТ составил 54 600 рублей в месяц, в Екатеринбурге — 54 400, в Набережных Челнах — 54 200 рублей.

Более скромные ожидания зафиксированы в Кирове (48 800 рублей), Волгограде (49 400) и Пензе (49 900 рублей).

За год запросы к уровню МРОТ больше всего выросли в Нижнем Новгороде (+5,8%), Липецке и Ижевске (+4,6%), Астрахани (+3,8%). В Москве прирост ожиданий составил 2,1%, в Санкт-Петербурге — 1,2%.

Подробнее о том, как рассчитывать зарплату и пособия, расскажем на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С». Вы научитесь составлять трудовые договоры, вести учет операций в 1С:ЗУП, оформлять иностранных сотрудников и мигрантов, готовить отчетность и работать с персданными.

Цена сейчас со скидкой 74%: 4 900 ₽ вместо 18 990 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».