ФНС: если в платежке не указали НДС – его все равно нужно заплатить
Физлица часто переводят оплату туроператору на расчетный счет, при этом не выделяют НДС. Что делать налогоплательщику, чтобы не было проблем с налоговой, спросил предприниматель в чате ФНС.
В соответствии с п. 1 ст. 168 НК, при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав налогоплательщик дополнительно к цене товаров/услуг обязан предъявить к оплате покупателю прав соответствующую сумму налога.
Неуказание информации об НДС в платежном поручении само по себе не изменяет порядок налогообложения произведенной реализации, пояснили налоговики.
То есть, если операция подлежит налогообложению НДС — продавец обязан рассчитать и уплатить налог.
