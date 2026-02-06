ФНС: если в платежке не указали НДС – его все равно нужно заплатить

С операции, которая подлежит налогообложению НДС, продавец обязан исчислить и уплатить налог.

Физлица часто переводят оплату туроператору на расчетный счет, при этом не выделяют НДС. Что делать налогоплательщику, чтобы не было проблем с налоговой, спросил предприниматель в чате ФНС.

В соответствии с п. 1 ст. 168 НК, при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав налогоплательщик дополнительно к цене товаров/услуг обязан предъявить к оплате покупателю прав соответствующую сумму налога.

Неуказание информации об НДС в платежном поручении само по себе не изменяет порядок налогообложения произведенной реализации, пояснили налоговики.

То есть, если операция подлежит налогообложению НДС — продавец обязан рассчитать и уплатить налог.

