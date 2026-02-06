✌ УФНС: в Дагестане появился девятый миллиардер

По данным налоговой службы региона, в Дагестане 9 человек заявили о доходе от 500 млн до 1 млрд рублей.

По результатам декларационной кампании-2025 в Республике Дагестан появился девятый миллиардер, сообщает региональное УФНС.

Число налогоплательщиков, задекларировавших доходы от 1 до 500 млн рублей, в сравнении с 2024 годом выросло на 10-15%.

«Анализ представленных деклараций о доходах, полученных в 2024 году, позволяет сделать вывод о стабильном росте в регионе миллионеров», — пишет УФНС.

Какие доходы задекларированы:

от 1 до 10 млн рублей — заявили 4 364 налогоплательщика;

от 10 до 100 млн рублей – 310;

от 100 до 500 млн рублей – 42;

от 500 млн до 1 млрд рублей – 9 человек.

Сейчас в регионе продолжается Декларационная кампания-2026, в рамках которой до 30 апреля 2026 года следует подать налоговую декларацию о доходах, полученных в 2025 году.